Ο Έργκιν Άταμαν δεν δίστασε ποτέ να χρησιμοποιήσει τις δηλώσεις του ως εργαλείο πίεσης προς τους παίκτες του. Από τον Τι Τζέι Σορτς και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι τον Ρισόν Χολμς και τον Λορέντζο Μπράουν, ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει πολλές φορές επιλέξει τη δημόσια κριτική ως μέσο αφύπνισης.

Ο Έργκιν Άταμαν σίγουρα δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά ούτε και προπονητής και δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιμοποιεί τακτικές με τις οποίες δεν είναι σύμφωνοι όλοι, αλλά το εκρηκτικό του ταπεραμέντο τον ωθεί σε τέτοιες συμπεριφορές.

Η έντονη προσωπικότητά του πολλές φορές τον έχει φέρει στο βαθμό να χρησιμοποιήσει ένα από τα...κλασσικά του τεχνάσματα να ασκήσει κριτική δημόσια στους παίκτες του με στόχο να τους αφυπνήσει και να τους δώσει νέο κίνητρο. Εξάλλου, αυτή η τακτική δεν χρησιμοποιείται για πρώτη δορά στον αθλητισμό, ωστόσο πολλές φορές «κλωτσάει» γιατί χρειάζεται και η αντίστοιχη ανάληψη ευθυνών.

Το πιο πρόσφατο σκηνικό

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four της EuroLeague καθώς ηττήθηκε στο Game 5 από τη Βαλένθια, όμως ο κόουτς Άταμαν στο ημίχρονο εμνφανίστηκε εμφανώς δυσαρεστημένος από τον Τι Τζέι Σορτς.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» μεταξύ άλλων είπε πως: «Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε», αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τον έβγαλε στη σέντρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, αφού και στην νίκη του τριφυλλιού επί του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι (18/01) για τη Stoiximan GBL, ο κόουτς Άταμαν σχολίασε: «Δεν μπορώ να βρω τη λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά» και συμπλήρωσε λέγοντας «Κάποιοι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν ζημιά σε όλο μας το σύστημα. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που έλειψαν, αλλά κάποιοι όταν παίζουν έτσι, δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου και στο σύστημα μου, σε μια μεγάλη ομάδα».

Ήταν ξεκάθαρο τότε, πως ο προπονητής των «πράσινων» είχε φωτογραφίσει την απόδοση του Τι Τζέι Σορτς και του Ομέρ Γιούρτσεβεν, καθώς ο πρώτος δεν έδειχνε να μπορεί να προσαρμοστεί στο σύστημα του τριφυλλιού, ενώ ο δεύτερος δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην Μπάγερν στο Μόναχο.

Νωρίτερα στη σεζόν, ο Εργκίν Άταμαν είχε αναφερθεί ανοιχτά στη δυσκολία προσαρμογής του Τι Τζέι Σόρτς μετά το ματς με το Περιστέρι (08/11) στη Stoiximan GBL λέγοντας: «Oύτε σήμερα είμαι ικανοποιημένος από εκείνον. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους. Ο Σορτς πρέπει να καταλάβει το σύστημά μας… Όποιος είναι καλός θα παίζει. Αλλιώς θα περιμένει τη στιγμή του», αλλά και μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία είχε πει: «Δεν ξέρω, αλλά προς το παρόν, δεν είμαι ικανοποιημένος κατά 90% με τις επιδόσεις του στην ομάδα. Ίσως φταίμε εμείς, ίσως φταίει αυτός, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε δει την απόδοση που περιμέναμε από αυτόν».

Η μοναδική εξαίρεση... ο Σλούκας

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν στη Λυών (30/01) στον... πόντο με 78-79, έβαλε στο στόχαστρο τους παίκτες εκείνους (χωρίς να τους κατονομάσει) που η απόδοσή τους δεν ήταν επαρκής.

Συγκεκριμένα, εκθείασε τον Κώστα Σλούκα που αναδείχθηκε και MVP της 25ης αγωνιστικής, όμως εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για όσους δεν απέδωσαν στο παιχνίδι λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε μερικούς παίκτες που ευτυχώς είναι σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να βοηθήσουν γιατί κάποιοι άλλοι έπαιξαν με ντροπιαστικό τρόπο και δεν μπορούν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο επομένως θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτούς που μπορούν».

Ο Τούρκος τεχνικός έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί τις δημόσιες δηλώσεις του ως βήμα για να στείλει μηνύματα σε παίκτες του Παναθηναϊκού σχετικά με την απόδοσή τους, αποτελώντας μια επαναλαμβανόμενη τακτική του που έχει εμφανιστεί πολλές φορές μέσα στις σεζόν. Πρόκειται για μια στρατηγική που στόχο έχει να επηρεάσει την ομάδα χωρίς να κατονομάζει πάντα συγκεκριμένα πρόσωπα, με απότερο σκοπό να τους αφυπνίσει και να τους δώσει κίνητρο να αντιδράσουν και να τον διαψεύσουν.

Η σύγκριση Ερνανγκόμεθ - Μήτογλου με την απόδοση του Βεζένκοβ

Μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» στο Telekom Center Athens με τη νέα χρονιά (02/01), ο Εργκίν Άταμαν έβγαλε στη σέντρα τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Ντίνο Μήτογλου, επισημαίνοντας τη χαμηλή τους απόδοση και τη σημασία της βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, ενώ σύγκρινε την απόδοσή τους με εκείνη του Σάσα Βεζένκοβ στο συγκεκριμένο ματς. «Πρώτα απ’ όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Σάσα Βεζένκοβ. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας πραγματικός πάουερ φόργουορντ. Εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Οι δικοί μας δεν έβαλαν ούτε έναν πόντο σε ένα ντέρμπι. Ο Σάσα Βεζένκοβ έβαλε 24 πόντους, πήρε ευθύνες. Συγχαρητήρια σε αυτόν», τόνισε.

Δεν τη... γλίτωσαν ούτε Χολμς και Γιούρτσεβεν

Από την αφετηρία της φετινής σεζόν συναντάμε αυτό το μοτίβο και συγκεκριμένα μετά την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague επί της Μπαρτσελόνα (03/10), όπου ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη «soft» άμυνα της ομάδας και στην απουσία συνεισφοράς από τους σέντερ: «Δεν είχαμε καμία συνεισφορά από το 5άρι μας σε άμυνα και επίθεση», είπε χαρακτηριστικά, υποδεικνύοντας τους Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Παράλληλα, ο Άταμαν επισήμανε ότι η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε μέσα στη ρακέτα με τους Τόκο Σενγκέλια, Γιαν Βέσελι και Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Το... αποκορύφωμα με τον Χολμς

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει και με 17 πόντους διαφορά (25-42 στο 13') μέχρι να αναλάβει δράση ο Κέντρικ Ναν κόντρα στην ΑΕΚ και να φέρει τα πάνω στο παιχνίδι μέχρι να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του στο τέλος του ημιχρόνου.

Στη flash interview της ανάπαυλας, ο Εργκίν Άταμαν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Ρισόν Χολμς, λέγοντας ότι... κοιμόταν στο ματς.«Καταστροφικό ξεκίνημα. Δεν παίζαμε άμυνα, δεν πιέζαμε. Οι ψηλοί μας δεν βοήθησαν. Ο Χολμς κοιμόταν στο παρκέ και δεν έκανε καμία κίνηση στα pick n roll. Τους επιτρέψαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά καταλάβαμε πως πρέπει να παλέψουμε».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε ένα... κύμα αντιδράσεων, καθώς πέρα από τη μη χρησιμοποίσή του στο υπόλοιπο του ματς τόσο η σύντροφός του, όσο και η μητέρα του απάντησαν έντονα σε αυτή τη δήλωση λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Όταν ένας οργανισμός υπονομεύει δημόσια τους παίκτες είναι ντροπή και όχι οικογένεια.

Εξαιρούνται οι φίλαθλοι και το καταπληκτικό μέλος του προσωπικού που έχω γνωρίσει!!» ανέφερε στην πρώτη ενώ στην δεύτερη έγραψε χαρακτηριστικά: «Όλοι απλώς εκφράζουμε δημόσια τις απόψεις μας, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι γι’ αυτό. Σωστά; Το λατρεύω! Είναι υπέροχο! Το κάνουμε συχνά αυτό από εκεί που κατάγομαι».

H τοποθέτηση του Άταμαν στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ αποτέλεσε το σημείο καμπής στη ρήξη των σχέσεων της ομάδας με τον παίκτη, με δεδομένο ότι ο Τούρκος προπονητής δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στις δηλώσεις του, με αποτέλεσμα ο Χολμς να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναίκό.

Ο Χουάντσο που δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες

Πίσω στον Νοέμβριο του 2023 (03/11), ξανά στην ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα, ο κόουτς Άταμαν είχε τονίσει για την επίθεση: «Είχαμε χαμηλή παραγωγικότητα από κάποιους παίκτες, ιδίως από έναν παίκτη που ξέρετε πολύ καλά», αναφερόμενος στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και συμπλήρωσε ότι, «ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το παιχνίδι μας είναι να βελτιωθούν οι ατομικές επιδόσεις των παικτών. Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να γίνει αυτό, ειδικά με τα μεγάλα ονόματα, που μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουμε από εκείνους».

«Εδώ δεν είναι Μακάμπι»

Τέλος, αναφορά πρέπει να γίνει και για τον Λορέντζο Μπράουν την περσινή σεζόν, με τον κόουτς αρκετές φορές να ρίχνει τα... βέλη του σε εκείνον και τη χαμηλή του απόδοση: «Μίλησα με τον Λορέντζο Μπράουν, πρέπει να παίξει πιο σκληρά. Δεν έχει εδώ τα λεπτά που είχε στη Μακάμπι, στην οποία αγωνιζόταν 32′. Εδώ είναι αδύνατο να συμβεί αυτό. Έχουμε πολύ σημαντικούς παίκτες στην περιφέρεια, πέρυσι πήραμε τον τίτλο μαζί τους», είχε δηλώσει.