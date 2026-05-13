«Βολές» Άταμαν κατά Σορτς: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε»
Εμφανώς απογοητευμένος από την απόδοση του Τι Τζέι Σορτς, ήταν ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στο ημίχρονο του Game 5 μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» μεταξύ άλλων είπε πως: «Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε».
@Photo credits: euoroleague_tv
