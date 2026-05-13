«Βολές» Άταμαν κατά Σορτς: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε»

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ο Έργκιν Άταμαν ήταν εμφανώς απογοητευμένος από τον Τι Τζέι Σορτς.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» μεταξύ άλλων είπε πως: «Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε».