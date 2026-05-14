Κι όμως συνέβη! Ο Ζαν Μοντέρο απάντησε μέσω «Χ» στο πικάρισμα του κωμικού και γνωστού φιλάθλου του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Ο Ζαν Μοντέρο ξεχώρισε στη σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό τόσο για τις εμφανίσεις του εντός των τεσσάρων γραμμών, όσο και για τις δηλώσεις του που παρερμηνεύτηκαν όπως τόνισε ο ίδιος.

Η δήλωσή του πριν την έναρξη των Playoffs που ο Δομινικανός είπε: «Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ!», είχε προκαλέσει πολύ θόρυβο, ενώ τοιχοκολλήθηκε μέχρι και στα αποδυτήρια του τριφυλλιού.

Μάλιστα, μετά τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια της σειράς, ο γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, Αλέξανδρος Τσουβέλας, βρήκε την ευκαιρία να... πειράξει τον Μοντέρο γι' αυτή τη δήλωση μέσα από την εκπομπή «Άχαστοι» που συμμετέχει. Μετά την ολοκλήρωση της σειράς και την πρόκριση της Βαλένθια, το επίμαχο στιγμιότυπο βρέθηκε στα χέρια του Μοντέρο με τον ίδιο να απαντάει στην ανάρτηση στο «Χ» γράφοντας: «Ό,τι και να λέει, πείτε του "ευχαριστώ"».