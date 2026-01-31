Σ' ένα ματς το οποίο θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει από τη Λυών και με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα (26π., 9ασ.) επικράτησε της Βιλερμπάν με 78-79.

Στην παρούσα φάση και ύστερα από τα άσχημα αποτελέσματα μέσα στον μήνα, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στη Λυών ήταν η νίκη και τίποτε άλλο. Η συνολική εμφάνιση θα περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Και πέρασε βάσει της παρουσίας που είχαν οι «πράσινοι» στην LDLC Arena απέναντι στην Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πραγματοποίησε εμφάνιση κατώτερη του μετρίου αλλά το τέλος της ημέρας πήρε αυτό που ήθελε απέναντι σε μια κάκιστη ομάδα. Και αυτό το οφείλει κυρίως στον Κώστας Σλούκα, ο οποίος πραγματοποίησε «γεμάτη» εμφάνιση στα 27 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ έχοντας 26 πόντους με 2/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 10/10 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.

Ο Τζέριαν Γκραντ τον ακολούθησε με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό προστέθηκε και ο Χολμς ο οποίος άγγιξε το double double με 11 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες.

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό καθώς είδε την Βιλερμπάν να προηγείται με 11 πόντους διαφορά (14-3) και αυτό διότι οι «πράσινοι» αστοχούσαν στο ένα σουτ μετά το άλλο, μην μπορώντας να εκμεταλλευτούν τα επιθετικά ριμπάουντ. Ο Άταμαν άλλαξε τα 3/5 της πεντάδας, με τους Γκραντ και Σλούκα που ήρθαν από τον πάγκο να ισορροπούν την κατάσταση στην επίθεση και τον Χολμς να είναι πολύ θετικός στα αμυντικά του καθήκοντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 17-15 υπέρ της Βιλερμπάν, με τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού να είχαν 5/5 σουτ και όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους... 0/8!

Μάλιστα η ελληνική ομάδα προσπέρασε με 17-19 έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 16-3 μετά το -11 στο ξεκίνημα του αγώνα. Το θέαμα του αγώνα ήταν κάτι παραπάνω από άθλιο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ντίνος Μήτογλου (6π., 3/3διπ.) ήταν άκρως θετικός στην επιστροφή του έχοντας εκμεταλλευτεί τα μις ματς που έβρισκε, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει το ημίχρονο στο +5 (29-35) έχοντας παρόλα αυτά κακά ποσοστά στα δίποντα με 8/23, αλλά και 5/11 τρίποντα με 5/8 βολές. Επιπλέον είχε 16-12 ριμπάουντ (!) έναντι 12-10 της Βιλερμπάν, με την γαλλική ομάδα να είχε στο πρώτο μισό του αγώνα 9/33 εντός παιδιάς (4/18 δίποντα και 5/15 τρίποντα).

Στο ίδιο μήκους κύματος κύλησε και η 3η περίοδος με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι αλλά να μην ανοίγει εύκολα την ψαλίδα της διαφοράς. Κάτι που έκανε στο 25' όταν και προηγήθηκε με 33-44 και +11 πόντους, έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο Ρισόν Χολμς. Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε με τους «πράσινους» να έχουν διαφορά εννέα πόντων (46-55) και χάρη στην άμυνά τους κατάφεραν να βρουν καλάθια στο τρανζίσιον μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου. Κατά πρώτο λόγο ο Σλούκας (26π., 9ασ.) και κατά δεύτερο ο Γκραντ έστειλαν τον δείκτη του σκορ και στο +16 (54-69) αλλά έκτοτε όχι μόνο δεν φρόντισαν να ανοίξουν περισσότερο το σκορ, αλλά είδαν την Βιλερμπάν να αντιδρά και να πλησιάζει χωρίς ωστόσο να μπορέσει και να απειλήσει.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πολύ απλά ο Παναθηναϊκός είχε τον... Κώστα Σλούκα και επίσης η Βιλερμπάν πραγματοποίησε συνολικά άσχημη εμφάνιση 24/62 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 12/32 δίποντα. Εξαιρετικά βελτιωμένο και το ποσοστό στα δίποντα στο δεύτερο ημίχρονο για τους πράσινους οι οποίοι είχαν 51% ενώ σημαντικό κομμάτι για την εξελιξη του αγώνα ήταν και η άμυνά τους στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε 26 πόντους, 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τζέριαν Γκραντ (15π.) και ο Ρισόν Χολμς (11π., 9ριμπ., 3κλ., 3ταπ.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γκλιν Γουότσον ο οποίος είχε 0/7 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Μπράιαν Ανγκόλα τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Βιλερμπάν εντός έδρας με 91-85.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79.