Σύζυγος Γκραντ: «Είμαστε συντετριμμένοι, φίλοι του Παναθηναϊκού, σας αγαπάμε!»
Η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από το Final Four, επικρατώντας με 81-64 στο Game 5, με τη σύζυγο του Τζέριαν Γκραντ να στέλνει μήνυμα στον κόσμο των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα η Έμιλι Γκραντ μέσω story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μία φωτογραφία που φαίνεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού, μαζί με τα παιδιά τους και έγραψε:
«Είμαστε συντετριμμένοι. Αλλά οι συζητήσεις μαζί τους για τη ζωή, τα μαθήματα, την οικογένεια, το μπάσκετ, τις δυσκολίες και τον χαρακτήρα είναι ξεχωριστές. Είναι όλα μέρος της διαδικασίας και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Φίλοι του Παναθηναϊκού, σας αγαπάμε! Είμαστε μαζί σας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».
