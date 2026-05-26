Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γύρισε δύο χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στη βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός στέφθηκε για 7η φορά στην ιστορία του, πρωταθλητής Ευρώπης.

«Πριν από δύο χρόνια, η ιστορία γράφτηκε για άλλη μια φορά και το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο επέστρεφε σπίτι του» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Παναθηναϊκού για το 7ο αστέρι και την κατάκτηση της Euroleague το 2024 στο Βερολίνο.

Ήταν 26 Μαΐου 2024, όταν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει μέσα στην «Uber Arena» του Βερολίνου τη Ρεάλ Μαδρίτης με 95-80 σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου.

Μια βραδιά όπου ο Κώστας Σλούκας είχε κάνει πράγματα και θαύματα, έχοντας 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 8/9 βολές με αποτέλεσμα να πάρει και τον τίτλο του MVP του Final Four.

