Παναθηναϊκός: Όταν «ράφτηκε» το 7ο αστέρι στο Βερολίνο
«Πριν από δύο χρόνια, η ιστορία γράφτηκε για άλλη μια φορά και το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο επέστρεφε σπίτι του» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Παναθηναϊκού για το 7ο αστέρι και την κατάκτηση της Euroleague το 2024 στο Βερολίνο.
Ήταν 26 Μαΐου 2024, όταν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει μέσα στην «Uber Arena» του Βερολίνου τη Ρεάλ Μαδρίτης με 95-80 σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου.
Μια βραδιά όπου ο Κώστας Σλούκας είχε κάνει πράγματα και θαύματα, έχοντας 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 8/9 βολές με αποτέλεσμα να πάρει και τον τίτλο του MVP του Final Four.
Berlin, 26/05/2024 🏆☘️
Two years ago, history was written once again and the 7th European trophy was coming back home! 💚#paobcaktor
