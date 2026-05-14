Βαρύ το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, με τον Εργκίν Άταμαν να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Αλλιώς τα περίμεναν στον Παναθηναϊκό πριν από το τζάμπολ της φετινής σεζόν και... αλλιώς εξελίχθηκαν. Στόχος δεν ήταν άλλος από την κατάκτηση της Euroleague.

Λίγο - πολύ ήταν αναμενόμενη η παρουσία στο Final Four και ουσιαστικά αποτελούσε τον μίνιμουμ στόχο που θα μπορούσε να είχε η ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στις τάξεις της ομάδας, μετατρέποντας την ευρωπαϊκή σεζόν σε... αποτυχημένη.

Φυσικά το ερώτημα είναι «τι γίνεται από εδώ και στο εξής» και «ποια είναι η επόμενη ημέρα» στον Παναθηναϊκό. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει «βαρύ κλίμα» για τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος φαίνεται πως ολοκληρώνει τον κύκλο του στην ομάδα μετά το 2023, όταν και ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία. Από εκεί και πέρα ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει «τι μέλλει γενέσθαι» στο άμεσο μέλλον βάζοντας παράλληλα και το χέρι του στη φωτιά.

Και πιο συγκεκριμένα εάν θα υπάρξουν άμεσες εξελίξεις με πιθανό «διαζύγιο» με τον Τούρκο προπονητή ή αν θα περιμένουν στην διοίκηση της ομάδας να ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά και στη συνέχεια να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις. Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση αλλά σίγουρα η καρέκλα του όχι μόνο τρίζει αλλά ετοιμάζεται και να σπάσει.

Να σημειωθεί ότι ο Εργκίν Άταμαν υπέγραψε ανανέωση το καλοκαίρι του 2024 και δη λίγο μετά την κατάκτηση της Euroleague και του ελληνικού πρωταθλήματος. Επέκτεινε το συμβόλαιό του έως και το 2027, όπερ και σημαίνει ότι δεσμεύεται για έναν ακόμα χρόνο. Εάν θα ληφθεί κάποια άμεση απόφαση και για το πώς θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής θα φανεί τα επόμενα 24ωρα.

Όσον αφορά αλλαγές στο ρόστερ; Δεδομένα θα γίνουν αλλά μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.

Πλέον ο Παναθηναϊκός καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του καθώς την Παρασκευή (15/5, 19:00) ακολουθεί παιχνίδι για τα Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Μύκονο. Και αποτελεί απορία το «πώς» θα παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι.