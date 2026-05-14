Η Βαλένθια ολοκλήρωσε την ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Χουάν Ροτζ, σχολίασε την ιστορική πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Η Βαλένθια πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της, ακολουθώντας στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε τρεις συνεχόμενες νίκες στην προημιτελική σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το αρχικό 0-2 και σφραγίζοντας την παρουσία της στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η Βαλένθια θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ (22/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta), και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Χουάν Ροτζ, σχολίασε την ιστορική επιτυχία: «Το πιο όμορφο είναι ότι το κοινό φέτος ανταποκρίθηκε υπέροχα και μας στήριξε πάρα πολύ. Ακόμα και στα κακά παιχνίδια μάς ενθάρρυνε. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τον κόσμο. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και πιστεύω επίσης ότι, όταν πας να παίξεις σε ένα Final Four, ανεβαίνει και το κύρος σου! Πάντως είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι».