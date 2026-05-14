Μυριούνης κατά Άταμαν: «Μια λέξη...τραγικός»

Λίγες ώρες μετά τη λήξη και την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Χρήστος Μυριούνης έκανε κριτική στην ομάδα και στον Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας των «πρασίνων» μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε την εικόνα της ομάδας, λέγοντας πως είναι τραγική, ενώ το ίδιο είπε και για τον Τούρκο τεχνικό.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Χρήστος Μυριούνης:

«Δεν έχω σχολιάσει τον Παναθηναϊκό δύο χρόνια τώρα αλλά δεν γίνεται να μην πω πως από το στορυ του Γιαννακόπουλου το μεσημέρι στο εστιατόριο με τους παίκτες που ενώ ο άνθρωπος έχει ρίξει ένα καράβι δολάρια και έχει πληρώσει υπεραξίες για όλους δαυτους η συμπεριφορά που επέδειξαν ήταν το λιγότερο προσβλητική προς το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου με την αδιαφορία τους και φάνηκε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η έπαρση και η χαλαρότητα τους ήταν η αιτία για αυτήν την ΤΡΑΓΙΚΉ εικόνα.

Για τον Αταμάν απλά...δεν θα πω κάτι εκτός από από μια λέξη...Τραγικός.

Υ.Γ Όταν ερχόταν ο τεράστιος Παύλος Γιαννακόπουλος σε εστιατόριο που ήμασταν σε κάποιο ξενοδοχείο πριν από αγώνα,την ώρα που έμπαινε στη αίθουσα ΌΛΟΙ ΜΑΣ σταματούσαμε το φαγητό η ότι άλλο κάναμε εκείνη την στιγμή γιατί θέλαμε να δείξουμε τον ΣΕΒΑΣΜΌ μας στον άνθρωπο που και τότε πετούσε καράβια με χρήμα για εμάς και για την ομάδα!!!»