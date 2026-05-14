Νέα επίθεση Άταμαν προς τη διαιτησία: «Αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει τη EuroLeague»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Final Four μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα από τη Βαλένθια, και ο Εργκίν Άταμαν εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη διαιτησία.

Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας από το 0-2 και σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά το 81-64 επί των «πράσινων» στη Roig Arena.

Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να προκριθεί στο Final Four, ενώ ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στα διαιτητικά κριτήρια και στις βολές που δόθηκαν υπέρ των Ισπανών.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε σχετικά: «Πολλά συγχαρητήρια για τη Βαλένθια για όλη τη σεζόν που έχει πραγματοποιήσει, για το μπάσκετ που παίζει και για την ανατροπή που κατάφερε. Σε σειρές Playoffs υπάρχουν νεύρα, αλλά στο τέλος πρέπει να αποδεχθούμε την ήττα μας και για αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Παίξαμε άθλια επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο και χάναμε τα πάντα. Ακόμα κι αν σταματήσαμε τους αιφνιδιασμούς τους, κάναμε λάθη και τους δώσαμε πόντους. Στο δεύτερο μέρος είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα λέι-απ και χάσαμε τελείως τον έλεγχο.

Τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι κοίταξα το φύλλο της στατιστικής είναι ότι τα στοιχεία είναι παρόμοια. Περίπου ίδια τρίποντα, ίδια δίποντα, αλλά υπάρχει μεγάλη ανισορροπία στα φάουλ, καθώς η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8. Δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο σε αυτό. Αυτό είναι πολύ παράξενο. Η Βαλένθια παίζει πολύ επιθετικά κι εμείς εκτελέσαμε μόλις 8 βολές και αυτοί 29! Αυτό ήταν το τρίτο σερί ματς που ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Euroleague, ο Κέντρικ Ναν, δεν σούταρε ούτε μία ελεύθερη βολή.

Αν δεν του έχουν σφυριχθεί τα φάουλ που πρέπει, προφανώς γίνεται νευρικός. Είναι λογικό και δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Τα πρώτα δύο ματς ήταν όλα πολύ κλειστά, όπως και τα άλλα δύο και μόνο το σημερινό ξέφυγε. Έπαιξαν εξαιρετικό ομαδικό μπάσκετ, επιθετική άμυνα και όπως φαίνεται στους διαιτητές αρέσει αυτό το στυλ μπάσκετ. Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί εύκολα να κατακτήσει τη Euroleague».