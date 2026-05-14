Ο Έργκιν Άταμαν διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου στη μέση και αποχώρησε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

Στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Έργκιν Άταμαν αποχώρησε χωρίς να θέλει να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο, σχετικά με μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για το γεγονός πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «πρασίνων».

Ο Άταμαν δεν θέλησε να απαντήσει, ευχαρίστησε και αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου.