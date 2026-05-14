Άταμαν: Διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου και αποχώρησε μετά από ερώτηση
Στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Έργκιν Άταμαν αποχώρησε χωρίς να θέλει να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο, σχετικά με μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για το γεγονός πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «πρασίνων».
Ο Άταμαν δεν θέλησε να απαντήσει, ευχαρίστησε και αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου.
