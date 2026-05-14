Η Βαλένθια μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στο Game 5, έγραψε... ιστορία, καθώς για πρώτη φορά πέρασε σε Final Four.

Για πρώτη φορά στην... ιστορία της η Βαλένθια πέρασε σε Final Four. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στο Game 5, επικρατώντας με 81-64.

Αξίζει να σημειωθεί πως συμμετείχε για δεύτερη φορά σε play-offs μετά τη σεζόν 2010-11. Τότε είχε χάσει με 3-2 στη σειρά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με μειονέκτημα έδρας.

Η Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετική regular season, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, μονάχα πίσω από τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 25 νίκες και 13 ήττες.