Βαλένθια: Για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four!
Για πρώτη φορά στην... ιστορία της η Βαλένθια πέρασε σε Final Four. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στο Game 5, επικρατώντας με 81-64.
Αξίζει να σημειωθεί πως συμμετείχε για δεύτερη φορά σε play-offs μετά τη σεζόν 2010-11. Τότε είχε χάσει με 3-2 στη σειρά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με μειονέκτημα έδρας.
Η Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετική regular season, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, μονάχα πίσω από τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 25 νίκες και 13 ήττες.
