Μπαρτζώκας: «Δεν μπορούμε να πούμε "α, τι κρίμα" που δεν παίζουμε σήμερα παιχνίδι EuroLeague»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να κάνει έναν περίπατο απέναντι στον Κολοσσό, με τον έμπειρο κόουτς, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, να μιλά στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε του πρώτου προημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου για την Stoiximan GBL.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Η υποχρέωση μας ήταν να παίξουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 1-8 για τα ελληνικά Playoffs και θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο ως "προετοιμασία", αλλά είναι πολύ κατανοητό ότι ο Κολοσσός είχε να παίξει παιχνίδια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο να περάσει. Η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί αυτό το διάστημα και είναι δύσκολο να μείνεις συγκεντρωμένος απόλυτα. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι το Σάββατο, το οποίο πρέπει να είμαστε σοβαροί, να το κερδίσουμε και να ετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα».

Σε ερώτηση για το εάν οι προπονήσεις είναι μερικές φορές πιο δυνατές και από παιχνίδι και αν υπάρχει κάποιο θέμα για τους παίκτες που δεν έπαιξαν ο κόουτς Μπαρτζώκας απάντησε: «Για να είμαι ειλικρινής, όχι μερικές φορές, αλλά όλες τις φορές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16-17 παίκτες και τρεις πεντάδες, που έχουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό και μία προπόνηση είναι πιο σημαντική από ένα παιχνίδι σαν αυτό, ιδίως όταν μοιράζεται και ο χρόνος. Και δεν θέλω να μειώσω κανέναν αντίπαλο. Για τους παίκτες που δεν έπαιξαν δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Αφήσαμε έξω Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Χολ, οι οποίοι θα είναι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Θα κάνουμε ένα rotation τέτοιου είδους».

Σε ερώτηση που είχε να κάνει με το εάν η πρόκριση στο Final Four με 3-0 είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Εξαρτάται από το πώς θα παίξουμε στον ημιτελικό. Δεν υπάρχει πεπατημένη σε αυτό. Παίξαμε με την Μονακό, κερδίσαμε τρεις φορές και παίξαμε πολύ καλά. Ας μείνουμε σε αυτό, στο ότι παίξαμε πολύ καλά τρία παιχνίδια με την Μονακό και προετοιμαζόμαστε για το Final Four. Ούτε είχαμε επιλογή να χάσουμε παιχνίδι, ούτε μπορούμε να πούμε "α, τι κρίμα" που δεν παίζουμε σήμερα και δεν έχουμε ιδρώσει όλοι για να παίξουμε στο Final Four. Έχουμε περάσει τόσες ημέρες και είναι καλό για εμάς».