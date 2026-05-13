Η Βαλένθια θα παραταχθεί με τον Μπράξτον Κι στην δωδεκάδα της εν όψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ήρθε η ώρα για την αναμέτρηση με χαρακτήρα «ο θάνατος σου, η ζωή μου» με τη Βαλένθια να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 5 της πιο... καυτής σειράς στα φετινά Playoffs της EuroLeague.

Φυσικά και ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε έναν... πονοκέφαλο να διαχειριστεί με τον Μπράξτον Κι να αποτελεί ερωτηματικό μετά το κάταγμα στη μύτη που υπέστη στο παιχνίδι με την Μπασκόνια για τη Liga ACB.

Εν τέλει ο Αμερικανός φόργουορντ τέθηκε στη διάθεση των γηπεδούχων και θα αγωνιστεί με ειδική προστατευτική μάσκα την οποία κρατούσε ανά χείρας και κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Η δωδεκάδα της Βαλένθια: Μπάντιο, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, ΝτεΛαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σάκο, Τόμπσον, Κοστέλο, Νόγκες.