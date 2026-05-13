Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Κολοσσό σημειώνοντας 70 πόντους με 20/22 δίποντα και διαλύοντας τα κοντέρ!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Game 1 της προημιτελικής σειράς των playoffs της Stoiximan GBL, μπαίνοντας από την αρχή με τη βελόνα στο κόκκινο.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, σημειώνοντας 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 70-35!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μέτρησε 26/35 σουτ εντός πεδιάς, με 20/22 δίποντα (90%), 6/13 τρίποντα (46%) και 12/13 βολές (92%). Παράλληλα, μάζεψε 19 ριμπάουντ (14-5), μοίρασε 20 ασίστ για μόλις δύο λάθη και έκανε 7 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα.

Εξάλλου, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των playoffs της Stoiximan GBL που σημείωσε 70 πόντους σε ένα ημίχρονο! Ήταν η 6η επίδοση 70+ πόντων ενός ημιχρόνου (οι υπόλοιπες ήταν για την κανονική περίοδο) ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ τους αφού 70 είχαν στο δεύτερο ημίχρονο του φετινού, εκτός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα (11/1/2026)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε 13 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πρόσθεσε 12 πόντους.