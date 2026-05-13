Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μπροστά σε Game 5 των Playoffs της EuroLeague, οι πρωταγωνιστές πολλοί, όμως αυτή τη φορά η αποστολή είναι διαφορετική.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά σε Game 5, ούτε για πρώτη φορά σε μια βραδιά που χωράει όλη τη σεζόν μέσα σε 40 λεπτά. Η διαφορά είναι πως αυτή τη φορά καλείται να το κάνει μακριά από το Telekom Center. Μακριά από την ασφάλεια που του έδωσε τις δύο προηγούμενες προκρίσεις του επί Εργκίν Άταμαν και ίσως αυτό να κάνει ακόμα πιο μεγάλο το διακύβευμα της βραδιάς στη Βαλένθια.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι «πράσινοι» παίζουν τη θέση τους στο Final Four σε πέμπτο παιχνίδι Playoffs. Το έκαναν πρόπερσι απέναντι στη Μακάμπι. Το επανέλαβαν πέρυσι με την Εφές και τώρα καλούνται να επιβιώσουν ξανά σε ένα παιχνίδι στην «κόψη του ξυραφιού», μόνο που αυτή τη φορά η πρόκληση είναι διαφορετική.

Αυτό συμβαίνει γιατί μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε μάθει να παίρνει τέτοιες προκρίσεις μπροστά στον κόσμο του στο κατάμεστο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τους φιλάθλους να μετατρέπονται σε έκτο παίκτη. Τώρα όμως, ψάχνει για πρώτη φορά την υπέρβαση εκτός έδρας, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του.

Οι προηγούμενες δύο απόπειρες μακριά από την Αθήνα δεν είχαν happy end. Το 2013 αποκλείστηκε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα και το 2014 στη Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ. Αντίθετα, όταν έπαιξε Game 5 στο σπίτι του, βρήκε τον δρόμο προς το Final Four. Το 2012 απέναντι στη Μακάμπι, το 2024 ξανά απέναντι στους Ισραηλινούς και το 2025 απέναντι στην Εφές.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται και αλλού. Στο γεγονός ότι ο κορμός αυτής της ομάδας έχει ήδη «ψηθεί» σε τέτοιες βραδιές και οι παίκτες ζουν και αναπνέουν γι' αυτά τα παιχνίδια.

Πρώτος απ' όλους ο Κέντρικ Ναν έχει ήδη βάλει τη σφραγίδα του σε Game 5. Πρόπερσι απέναντι στη Μακάμπι ήταν ο άνθρωπος που κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό με 26 πόντους και 6/9 τρίποντα, σε μια βραδιά που το T-Center... έβραζε. Δίπλα του ο Σλούκας με 15 πόντους, ο Λεσόρ με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Χουάντσο με 11 και ο Παπαπέτρου με 10, αποτέλεσαν άξιους συμπαραστάτες.

Έναν χρόνο μετά, στο Game 5 απέναντι στην Εφές, άλλος πήρε τη σκυτάλη. Ο Τσέντι Όσμαν έκανε ίσως το πιο επιβλητικό παιχνίδι του με τα πράσινα, τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους και 8 ριμπάουντ απέναντι στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Ο Τζέριαν Γκραντ πρόσθεσε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ναν, ακόμα και σε άσχημο επιθετικά βράδυ, βρήκε τρόπο να βάλει το λιθαράκι του.

Aυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο... όπλο του Παναθηναϊκού. Ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη ζήσει τέτοιες στιγμές. Ξέρουν πώς είναι να παίζεις με την πίεση να πιάνει κόκκινο. Ξέρουν πώς είναι να αλλάζει η ιστορία μιας σεζόν μέσα σε ένα σουτ.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια μπαίνει σε σχεδόν αχαρτογράφητα νερά. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ μπορεί να αποδείχθηκε σκληροτράχηλο και εξαιρετικά δυσκολοκατάβλητο, όμως δεν διαθέτει ανάλογες παραστάσεις. Μοναδικός παίκτης που έχει βρεθεί ξανά σε τέτοιο σκηνικό στην EuroLeague είναι ο Ντάριους Τόμπσον, ο οποίος ήταν μέλος της περσινής Εφές που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, καμιά φορά η άγνοια κινδύνου κάνει καλό και η Βαλένθια έχει αποδείξει πολλάκις πως κοιτάζει κατάματα κάθε αντίπαλο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Την ίδια ώρα, οι Ισπανοί κυνηγούν κάτι ιστορικό. Να γίνουν μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της EuroLeague που ολοκληρώνει reverse sweep μετά τη Ρεάλ το 2023. Από το 0-2 στο 3-2. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια διαφορετική πρόκληση: να γίνει η πρώτη ομάδα που θα προκριθεί σε Final Four από την έβδομη θέση της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια.