Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του κρίσιμου Game 5 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena.

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον Παναθηναϊκό και όλη η σεζόν αναμένεται να κριθεί σε 40 λεπτά. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena (13/05, 22:00) για το Game 5 της μεταξύ τους σειράς.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν είχε κατάφέρει να σπάσει την έδρα των Ισπανών και να φύγει με προβάδισμα δύο νικών στη σειρά (0-2), ωστόσο δεν κατάφερε να τελειώσει τη... δουλειά σε κανένα από τα δύο παιχνίδια στην έδρα της με το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ να απαντάει στα break με το ίδιο νόμισμα και να ισοφαρίζει (2-2). Τώρα, το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έχει μειονέκτημα έδρας.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NOVASports Prime, ενώ θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και το LIVE του Gazzetta.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν εν όψει του ματς:

«Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξαν στο ΟΑΚΑ. Δείξαμε την ποιότητα και την εμπειρία μας στα πρώτα ματς. Τώρα είναι το πέμπτο ματς. Δεδομένα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτυερο και εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Θα παλέψουμε για τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four.

Στα πρώτα ματς που κερδίσαμε ήταν δύο διαφορετικά ματς. Στο πρώτο παίξαμε άμυνα και ελέγχαμε όλο το ματς, παρότι κερδίσαμε με έναν πόντο. Στο δεύτερο παιχνίδι κάναμε πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μεγάλη εμφάνιση, αλλά ήταν δύσκολο. Στα επόμενα ματς παίξαν τη στρατηγική τους και δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε το τρανζίσιον. Στο δεύτερο βελτιωθήκαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις τελευταίες κατοχές. Τώρα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μας πλάνο, όπως κάναμε στο πρώτο ματς.

Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο προηγούμενο ματς. Τώρα είδα πως έχουν βάλει τρεις σπουδαίους διαιτητές σε αυτό το ματς. Αυτοί είναι οι πιο επιτυχημένοι της σεζόν και είναι λογικό η διοργάνωση να επιλέξει αυτούς. Δεν θέλουμε να σφυρίξουν υπέρ μας. Θέλουμε ένα δίκαιο ματς και η ομάδα που θα παίξει καλύτερα να κερδίσει. Εμπιστεύομαι τους τρεις διαιτητές, διότι ήταν σωστοί και στα ματς που κερδίσαμε και σε αυτά που χάσαμε. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι. Αν χάσουμε, τίποτα δεν θα έχει να κάνει με τους διαιτητές και αν κερδίσουμε, η Βαλένθια δεν θα έχει κάτι να πει κι εκείνη. Αυτοί οι τρεις διαιτητές θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο».

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν για το παιχνίδι:

«Είναι ένας τελικός λίγα παιχνίδια πριν τους τελικούς. Είναι το Game 5, τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε; Στα τελευταία δύο Final Four πήραμε την πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι και νιώθουμε έτοιμοι. Θα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μία μάχη και είμαστε έτοιμοι. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, ζω για αυτά τα παιχνίδια».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός: «Να κρατήσουμε την μπάλα, κυρίως να περιορίσουμε τα λάθη μας και να βρούμε καλάθια στο τρανζίσιον, αυτό θα είναι σημαντικό για το Game 5 για εμάς».

Για το αν η τακτική ή το πνευματικό κομμάτι θα κρίνουν τον νικητή και το πως είναι ο ίδιος: «Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το Game 3 στο ΟΑΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρό για εμένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα πλέι οφ τα πηγαίνουμε καλά».