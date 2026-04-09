Immune στο Gazz Floor: Το story πίσω από το τραγούδι για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς (vid)

O Immune φιλοξενήθηκε στο Gazz Floor by Novibet και μίλησε για το επιτυχημένο του τραγούδι με τίτλο Zeljko, το οποίο είναι αφιερωμένος στο θρυλικό Ομπράντοβιτς!

Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο Immune κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ράπερ που είναι γνωστός για την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό ταξίδεψε στο Βελιγράδι, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μάλιστα το video clip, έχει κομμάτια από αυτό το συναπάντημα.

Στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet φιλοξενήθηκε από το φίλο του Ιωάννη Παπαπέτρου και τους Αντώνη Καλκαβούρα - Ευτυχία Οικονομίδου, οι οποίοι τον ρώτησαν για το πώς προέκυψε το εν λόγω τραγούδι και video clip.

«Γενικώς είναι πολύπλοκο αυτό το θέμα. Πολλές ιδέες προκύπτουν, το θέμα είναι πώς θα τις υλοποιήσεις για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα δεν έχει κάτι ξεχωριστό αυτό το κομμάτι.

Εγώ ήθελα να βγάλω κάτι πιο δυναμικό σ' αυτό το κομμάτι, στα πλαίσια ότι υπάρχει μια εμπειρία και μια βαρύτητα λόγου. Ηθελα να το συνδέσω μ' έναν προπονητή. Ποιος με συνοδεύει εμένα; Ο Ζέλικο! Και ουσιαστικά πήρα το ρόλο του στο παιχνίδι της ραπ σκηνής ας πούμε».

Όσο για το το έχει συγκρατήσει από την επικοινωνία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είπε:

«Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις φτάσει σ' αυτό το σημείο, να έχεις καταξιωθεί από τόσα πράγματα και να έχεις έναν τέτοιο γνώθι σ' αυτόν, καθόλου έπαρση και να είσαι πάρα πολύ σοβαρός. Να ξέρεις τι λες και γιατί. Ακριβώς τα λόγια που πρέπει και να ακολουθούν κι οι πράξεις που πρέπει. Γι' αυτό κι έχει αντίκτυπο με ό,τι κίνηση κάνει. Ό,τι επιλέξει να πράξει».