Euroleague: Υπογράφει η Φενέρ, ανατροπή με Βιλερμπάν, σοβαρός κίνδυνος για Μονακό!

Το Gazzetta αποκαλύπτει ότι οι όποιες εσωτερικές ασυμφωνίες ασυμφωνίες και ο τουρκικός σύλλογος ίσως να υπογράψει επί αθηναϊκού εδάφους για την απόκτηση μόνιμης άδειας και εξηγεί πως η ιδέα της συνιδιοκτησίας στην νέα Euroleague, άλλαξε τα σχέδια του Τόνι Πάρκερ.

Η 10η σεζόν υπό το format που «θέλει» όλες τις ομάδες να παίζουν εναντίον όλων από δύο φορές και η τελευταία του δεκαετούς συμβολαίου που υπεγράφη το καλοκαίρι του 2016, πλησιάζει προς το τέλος της και όλα δείχνουν ότι η Euroleague περνάει σε νέα εποχή.



Και προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι έχει «βοηθήσει» η προαναγγελθείσα προθεση του ΝΒΑ να διεισδύσει στα μπασκετικά δρώμενα της Ευρώπης. Η «απειλή» της διχοτόμησης που είναι πιθανό να προκαλέσει η σύμπραξη των Αμερικανών με την FIBA για μία νέα ευρωπαϊκή λίγκα, που ανάγκασε την ECA να συσπειρωθεί, να αναδιοργανωθεί και το σημαντικότερο, μέσα σε σύντομο σχετικά διάστημα, να κάνει μεγάλα βήματα ως προς την ισχυροποίησή της.



Σημείο-κλειδί αποτέλεσε η ιδέα του νέου CEO, Τσους Μπουένο, να αλλάξει την διάρθρωση της διοργάνωσης και να μεταβεί από τις 10ετείες άδειες στο πλήρες μοντέλο franchise, με φόντο την βιώσιμη ανάπτυξη, την ισορροπία στον ανταγωνισμό και την δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.



Ξεπεράστηκαν τα εμπόδια στην Φενέρ



Υπ' αυτό το πρίσμα, λοιπόν και με δεδομένο ότι το ΝΒΑ Europe και η FIBA έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο ως προς την δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που θα διέπουν την υπό σύσταση λίγκα (η έναρξή της έχει τοποθετηθεί χρονιά για την σεζόν 2027-28, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα πάρει παράταση), οι όποιες εσωτερικές ασυμφωνίες για την επιλογή της διοργάνωσης, φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν στην Φενέρμπαχτσε.



Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Gazzetta, η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου έχει αποφασίσει να προχωρησει για την απόκτηση νέας μόνιμης άδειας (υπάρχει ρήτρα αποχώρησης) και μάλιστα οι υπογραφές, αν δεν πέσουν πριν το Final Four, δεν αποκλείεται να πέσουν στην Αθήνα.



Η περίπτωση της Βιλερμπάν



Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται μετά από μεγάλη κυβίστηση και η Βιλερμπάν, που μέχρι τα μέσα της σεζόν παρουσιάζοταν αποφασισμένη να αποσχιστεί και να προσχωρήσει στο NBA Europe. Ωστόσο, η κίνηση-ματ του Μπουένο και η στήριξη που βρήκε η πρότασή του για μετατροπή των ομάδων σε συνιδιοκτήτριες της Euroleague, άλλαξε την άποψη του Τόνι Πάρκερ.



Και αυτό γιατί ο κορυφαίος Γάλλος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, συνειδητοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν υπέγραφε, θα έχανε πολλά χρήματα από fees που θα έπρεπε να πληρώσει, ενώ ταυτόχρονα θα μειωνόταν η αξιολόγηση και η εμπορική αξία της εταιρείας του.



Επιπροσθέτως, μετά το πέρας της 15ης Γενάρη, το συμβούλιο των μετόχων θα μπορούσε κάλλιστα να υποχρεώσει την Βιλερμπάν σε αναγκαστική αποχώρηση, ωστόσο επικράτησε η λογική της ενότητας και της συσπείρωσης. Ειδικότερα όταν το NBA και η FIBA έχουν βγει στην αγορά και ψάχνουν ομάδες.



Γιατί κινδυνεύει να μείνει εκτός η Μονακό



Το Πριγκιπάτο έχει αναλάβει να πληρώσει το μέχρι τώρα εμφανιζόμενο χρέος των 15 εκατομμυρίων και ήδη συζητάει με τους φερόμενους επενδυτές που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να αποκτήσουν τις μετοχές της περυσινής δευτεραθλήτριας Ευρώπης.



Ωστόσο, έγκυρες πηγές του Gazzetta από την Γαλλία μας πληροφορούν ότι το παραπάνω χρέος αναμένεται πολύ σύντομα να διπλασιαστεί (όταν γίνουν γνωστές όλες οι υποχρεώσεις των Μονεγάσκων) και στις μέχρι τώρα συζητήσεις του Πρίγκηπα Αλβέρτου με το αμερικανικό fund που ενδιαφέρεται δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή στο κομμάτι της αποπληρωμής του δανείου, που έχει χορηγήσει στην ομάδα.



Αν σε όλα τα παραπάνω, συνυπολογίσουμε την συμφωνία της Euroleague με την Παρί ως προς την απόκτηση μόνιμης άδειας (όπως και με την Βιλερμπάν), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για να παίξει η Μονακό στην επόμενη Euroleague, θα πρέπει η επίσης γαλλική Μπουργκ-αν-Μπρες να δηλώσει κώλυμα.



Η κάτοχος του εφετινού Eurocup απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής και είναι διατεθειμένη να προσπαθήσει να βρεί τα χρήματα για το minimum του salary cap, από την στιγμή που Οι διοργανωτές αναμένεται να είναι ελαστικοί με τις προδιαγραφές του γηπέδου. Όπως άλλωστε είναι τόσο καιρό και με τους Μονεγάσκους.



Και φυσικά από όλη αυτή την εξίσωση, μην ξεγράφετε την φιναλίστ του Eurocup, Μπεσίκτας που πληροί όλες τις προϋποθέσεις και πιέζει πολύ για να γίνει αποδεκτή.