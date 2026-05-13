Ανησυχία στο «στρατόπεδο» της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Μίκαελ Γιάντουνεν αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας.

Ο Φινλανδός φόργουορντ της τουρκικής ομάδας, αποχώρησε από την αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας με πρόβλημα στο πόδι.

Συγκεκριμένα μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια μαζί με τον ιατρικό επιτελείο της Φενέρ, για προληπτικούς λόγους, ενώ τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να βρεθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Θυμίζουμε η Φενέρμπαχτσε, θα παίξει με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας που θα γίνει στις 22 Μαΐου στο «Telekom Center Athens».