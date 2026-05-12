O Γιαν Βέσελι με ποστάρισμα στα social media ανακοίνωσε πως ρίχνει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο τέλος της σεζόν

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό ισχύει και για τον Γιαν Βέσελι που μέσω ανάρτησης ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν. Λίγο πριν η Μπάρτσα είχε ανεβάσει για απόσυρση του Τσέχου, αλλά την πήρε πίσω. Όμως λίγο αργότερα το έκανε επίσημο ο ίδιος ο Βέσελι.

Στα 36 του ρίχνει τους τέλους τέλους μετά από μια εντυπωσιακή καριέρα στη Euroleague. Στα παρκέ της Euroleague όλα αυτά τα χρόνια μέτρησε 10.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά ματς.

Αναλυτικά

«Μετά από πολλά αξέχαστα χρόνια, ήρθε η ώρα να κλείσω το κεφάλαιο του ταξιδιού μου στο μπάσκετ.

Από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαρκελώνη, είχα το προνόμιο να δω αμέτρητες μάχες, εξαιρετικούς συμπαίκτες, προπονητές, τους πιο πιστούς οπαδούς, πολλές νίκες και δύσκολες ήττες, έναν... ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων και μια συλλογή αναμνήσεων που θα μείνουν για πάντα μαζί μου.

Έδωσα ό,τι είχα σε αυτό το παιχνίδι και εκείνο μου έδωσε ακόμα περισσότερα. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.

Έχουμε ακόμα 2 μήνες να αγωνιστούμε στην ACB League και η απόλυτη εστίασή μου παραμένει εκεί μέχρι τον τελευταίο αγώνα.Και από τον Σεπτέμβριο, τα λέμε από τις κερκίδες!