Καμπάτσο για την καλύτερη ανάμνηση από Final Four: «Αυτή που θυμάμαι περισσότερο ήταν εδώ στη Μαδρίτη»

Ενόψει του Final Four της Αθήνας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Φακούντο Καμπάτσο, στο επίσημο σάιτ της Ρεάλ.

Ο Φακούντο Καμπάτσο πραγματοποίησε δηλώσεις στο επίσημο σάιτ της Ρεάλ Μαδρίτης και αναφέρθηκε στο ερχόμενο Final Four της Αθήνας (22-24/05).

Μίλησε για το πώς προετοιμάζεται για τον μεγάλο «ραντεβού», ενώ είπε και τις αγαπημένες του αναμνήσεις που ξεχωρίζει από τα Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φακούντο Καμπάτσο:

Ανυπομονώ πραγματικά για το Final Four. Είμαι χαρούμενος γιατί είχαμε μια πολύ καλή σεζόν και μια καλή πορεία στα πλέι οφ για να πετύχουμε αυτόν τον πρώτο στόχο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Χρειαζόμαστε τον καθένα από εμάς, τόσο αυτούς στον πάγκο όσο και αυτούς στο γήπεδο, για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσει και ήδη δουλεύουμε για το τι θα ακολουθήσει».

Για το αν έχει κάποιες ιδιαίτερες αναμνήσεις από κάποιο Final Four: «Λοιπόν, έχω αναμνήσεις από εδώ στη Μαδρίτη, το οποίο επίσης κερδίσαμε, και από το Βελιγράδι και το Κάουνας. Ήταν πολύ καλές, ξεχωριστές σεζόν, στις οποίες καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Αλλά αυτή που θυμάμαι περισσότερο τώρα ήταν αυτή εδώ στη Μαδρίτη, η οποία ήταν η πρώτη μου χρονιά εκτός Αργεντινής. Μαζί με τον Νοτσιόνι και την τρομερή ομάδα που είχαμε, καταφέραμε να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο. Και με τους οπαδούς μας».

Για το αν προετοιμάζεται διαφορετικά τις ημέρες πριν από ένα Final Four: «Τα νεύρα είναι πιο δυνατά. Πάντα υπάρχουν μερικά παραπάνω νεύρα. Αλλά προσπαθώ να δουλέψω στο νοητικό μου παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να παραμείνω ήρεμος σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, όταν διακυβεύονται τόσα πολλά σημαντικά πράγματα. Δουλεύω σκληρά και επικεντρώνω την ενέργειά μου σε κάθε μέρα για να αποδίδω καλά και να φτάνω έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό μου μειώνει την πίεση και μου δίνει ηρεμία».

Για το «κλειδί« που θα τους δώσει τον τίτλο: «Έχω δύο καλές βραδιές. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο αυτού που μπορείτε πραγματικά να ελέγξετε, δηλαδή να παίζετε σκληρή άμυνα, να είστε επιθετικοί στην άμυνα και να θέτετε τον δικό σας ρυθμό στην επίθεση χωρίς να την πιέζετε. Νομίζω ότι στο τέλος, και τα δύο παιχνίδια κερδίζονται με μικρές λεπτομέρειες και πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σχολαστικοί, αλλά χωρίς να σταματήσουμε να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και να χτυπάμε πρώτοι».

Για το τι συμβουλή μπορεί να δώσει σε όσους πρόκειται να παίξουν στο πρώτο τους Final Four; «Λοιπόν, απολαύστε το πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, σας διαβεβαιώνω. Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολλές ομάδες, ένα πολύ υψηλό επίπεδο διοργάνωσης στην EuroLeague, και το να καταφέρεις να το ολοκληρώσεις φτάνοντας στο Final Four είναι υπέροχο. Επωφεληθείτε από την εμπειρία και δώστε τα όλα σε κάθε παιχνίδι».