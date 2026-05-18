Κοζέρ: «Δεν αμφιβάλαμε ούτε στιγμή ότι ο Γιουλ θα έπαιρνε το σουτ απέναντι στον Ολυμπιακό!»

Το Final Four στο Telekom Center Athens βρίσκεται προ των πυλών (22-24/5) και ο Φαμπιάν Κοζέρ μίλησε για το νικητήριο σουτ του Σέρχιο Γιουλ το 2023, κόντρα στον Ολυμπιακό.

O Φαμπιάν Κοζέρ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2017 έως το 2024 και κατέκτησε δύο EuroLeague, παραχώρησε συνέντευξη στη Marca όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο Final Four του 2023.

Ο 39χρονος Γάλλος κλήθηκε να σχολιάσει το νικητήριο καλάθι του Σέρχιο Γιουλ και ρωτήθηκε αν θα του έδινε ξανά την τελευταία επίθεση σε ένα ακόμη κλειστό φινάλε: «Πάντα! Χωρίς αμφιβολία! Όλοι θα το έκαναν. Είχε μηδέν πόντους, αλλά ξέραμε ότι, αν έπρεπε να παιχτεί μια τελευταία επίθεση για να κερδίσουμε, ήταν για εκείνον! Το έχει κάνει τόσες φορές σε όλα τα επίπεδα… Μόνο σε Final Four του έλειπε. Δεν αμφιβάλαμε ούτε στιγμή ότι αυτός θα έπαιρνε το σουτ. Αν κερδίζαμε ή αν χάναμε, όλοι ήμασταν σύμφωνοι με αυτό και κανείς δεν θα έλεγε ότι ήταν μόνος του ή ότι έπρεπε να το πάρει άλλος».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

