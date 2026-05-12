«Χάνει το Final Four ο Ταβάρες, αμφίβολος ο Λεν»

Τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» ο Έντι Ταβάρες θα χάσει το Final Four της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος σέντερ της «βασίλισσας» υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου στο Game 1 κόντρα στη Χάποελ και το διάστημα απουσίας του ήταν από 2 έως 8 εβδομάδες.

Ωστόσο σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Ταβάρες δεν θα είναι έτοιμος για το Final Four της Αθήνας (22-24/05) και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.

Επίσης, ο Άλεξ Λεν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα και αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι του. Η συμμετοχή του στο «Telekom Center Athens» είναι αμφίβολη, όμως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός.