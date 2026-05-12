Άταμαν: «Η Euroleague διάλεξε τους τρεις κορυφαίους διαιτητές της φετινής σεζόν, τους εμπιστεύομαι»

Ο Έργκιν Άταμαν τοποθετήθηκε ενόψει του Game 5 (13/5, 22:00 LIVE από το Gazzetta) και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν στην εν λόγω αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια.

Αποστολή στη Βαλένθια: Ευτυχία Οικονομίδου

H EuroLeague όρισε τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και τον Μίλαν Νέντοβιτς για να σφυρίξουν στο Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, με τον Έργκιν Άταμαν, στις δηλώσεις του πριν αναχωρήση της πράσινης αποστολής, να κάνει ειδική αναφορά σε αυτόν τον ορισμό, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους προς τους εν λόγω ρέφερι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξαν στο ΟΑΚΑ. Δείξαμε την ποιότητα και την εμπειρία μας στα πρώτα ματς. Τώρα είναι το πέμπτο ματς. Δεδομένα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτυερο και εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Θα παλέψουμε για τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four.

Στα πρώτα ματς που κερδίσαμε ήταν δύο διαφορετικά ματς. Στο πρώτο παίξαμε άμυνα και ελέγχαμε όλο το ματς, παρότι κερδίσαμε με έναν πόντο. Στο δεύτερο παιχνίδι κάναμε πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε μεγάλη εμφάνιση, αλλά ήταν δύσκολο. Στα επόμενα ματς παίξαν τη στρατηγική τους και δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε το τρανζίσιον. Στο δεύτερο βελτιωθήκαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις τελευταίες κατοχές. Τώρα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μας πλάνο, όπως κάναμε στο πρώτο ματς.

Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο προηγούμενο ματς. Τώρα είδα πως έχουν βάλει τρεις σπουδαίους διαιτητές σε αυτό το ματς. Αυτοί είναι οι πιο επιτυχημένοι της σεζόν και είναι λογικό η διοργάνωση να επιλέξει αυτούς. Δεν θέλουμε να σφυρίξουν υπέρ μας. Θέλουμε ένα δίκαιο ματς και η ομάδα που θα παίξει καλύτερα να κερδίσει. Εμπιστεύομαι τους τρεις διαιτητές, διότι ήταν σωστοί και στα ματς που κερδίσαμε και σε αυτά που χάσαμε. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι. Αν χάσουμε, τίποτα δεν θα έχει να κάνει με τους διαιτητές και αν κερδίσουμε, η Βαλένθια δεν θα έχει κάτι να πει κι εκείνη. Αυτοί οι τρεις διαιτητές θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο. »