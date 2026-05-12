Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Χωρίς αυξημένα μέτρα ασφαλείας η αναμέτρηση

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Χωρίς αυξημένα μέτρα ασφαλείας η αναμέτρηση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το Game 5 μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί χωρίς έξτρα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Basket News».

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για Ισπανία ενόψει του Game 5 με τη Βαλένθια (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta), με την αναμέτρηση να διεξάγεται με κανονικά μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», το κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four δεν θα έχει έξτρα μέτρα ασφαλείας από τη Βαλένθια όπως υποστήριζαν οι Ισπανοί.

Η είσοδος των φιλάθλων θα γίνει κανονικά όπως στα πρώτα δύο ματς της σειρά, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στη «Roig Arena», λόγω της τιμωρίας τριών αγωνιστικών που του είχε επιβάλλει η EuroLeague.

Δείτε Επίσης

Euroleague: Υπογράφει η Φενέρ, ανατροπή με Βιλερμπάν, σοβαρός κίνδυνος για Μονακό!
image

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     