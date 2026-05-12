Το Game 5 μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί χωρίς έξτρα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Basket News».

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για Ισπανία ενόψει του Game 5 με τη Βαλένθια (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta), με την αναμέτρηση να διεξάγεται με κανονικά μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», το κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four δεν θα έχει έξτρα μέτρα ασφαλείας από τη Βαλένθια όπως υποστήριζαν οι Ισπανοί.

Η είσοδος των φιλάθλων θα γίνει κανονικά όπως στα πρώτα δύο ματς της σειρά, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στη «Roig Arena», λόγω της τιμωρίας τριών αγωνιστικών που του είχε επιβάλλει η EuroLeague.