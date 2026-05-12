Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Χωρίς αυξημένα μέτρα ασφαλείας η αναμέτρηση
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για Ισπανία ενόψει του Game 5 με τη Βαλένθια (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta), με την αναμέτρηση να διεξάγεται με κανονικά μέτρα ασφαλείας.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews», το κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four δεν θα έχει έξτρα μέτρα ασφαλείας από τη Βαλένθια όπως υποστήριζαν οι Ισπανοί.
Η είσοδος των φιλάθλων θα γίνει κανονικά όπως στα πρώτα δύο ματς της σειρά, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου στη «Roig Arena», λόγω της τιμωρίας τριών αγωνιστικών που του είχε επιβάλλει η EuroLeague.
Game 5 in Spain will be held under normal security measures, despite reports of increased security measures related to Dimitris Giannakopoulos 👀— BasketNews (@BasketNews_com) May 12, 2026
