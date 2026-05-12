Ο Μπράις Ντεσέρ αφήνει τη EuroLeague και την Αναντολού Εφές προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA.

Συγκεκριμένα ο σέντερ της Αναντολού Εφές θα αγωνίζεται με τη φανέλα του πανεπιστημίου του LSU την επόμενη χρονιά, αφήνοντας την Ευρώπη και τον τούρκικο σύλλογο.

Τη τρέχουσα αγωνιστική χρονιά στη EuroLeague είχε μ.ο 5.3 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στο πρωτάθλημα της Τουρκίας είχε 8.7 πόντους και 3.3 ριμπάουντ.