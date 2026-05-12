Αναντολού Εφές: Αφήνει τη EuroLeague και πάει NCAA ο Ντεσέρ
Ακόμη μία αποχώρηση από τη EuroLeague για NCAA είναι γεγονός, με τον Μπράις Ντεσέρ να μετακομίζει στην Αμερική, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.
Συγκεκριμένα ο σέντερ της Αναντολού Εφές θα αγωνίζεται με τη φανέλα του πανεπιστημίου του LSU την επόμενη χρονιά, αφήνοντας την Ευρώπη και τον τούρκικο σύλλογο.
Τη τρέχουσα αγωνιστική χρονιά στη EuroLeague είχε μ.ο 5.3 πόντους και 2.5 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στο πρωτάθλημα της Τουρκίας είχε 8.7 πόντους και 3.3 ριμπάουντ.
