Ο προπονητής αθλητικής κατάστασης της Αναντολού Εφές, Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη έμφραγμα μετά την προπόνηση της ομάδας.

Σε απόλυτο σοκ βρίσκεται η Αναντολού Εφές, καθώς ο προπονητής αθλητικής κατάστασης, Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη έμφραγμα μετά από προπόνηση της ομάδας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τούρκικα μέσα, η καρδιά του 40χρονου τεχνικού σταμάτησε να χτυπάει και σωριάστηκε στο έδαφος, με τον Σερχάν Ανταλαγί ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της τούρκικης ομοσπονδίας αλλά και γιατρός να σπεύδει να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αφού βρισκόταν στο χώρο του γηπέδου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη γειτονική χώρα, οι γιατροί του νοσοκομείου σκοπεύον να τον ξυπνήσουν αύριο, την ώρα που παραμένουν σταθερά αισιόδοξοι για την κατάστασή του.

Ο Σερχάτ Γκιουνές παραμένει διασωληνωμένος σε Μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:

«Ο Προπονητής Αθλητικής Απόδοσης της Ομάδας μας, κύριος Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη χθες ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι παρείχαν την απαραίτητη άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο.

Ευχόμαστε ο Σερχάτ Γκιουνές να ανακτήσει την υγεία του το συντομότερο δυνατό.

Οι απαραίτητες και επίσημες ενημερώσεις θα γίνουν από τον σύλλογό μας».

