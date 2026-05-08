Ο Γουόλτερ Ταβάρες πριν προλάβει ακόμη να πανηγυρίσει την πρόκριση της Ρεάλ στο Final Four επέλεξε να απαντήσει με αιχμηρό τρόπο στον πρόεδρο της Χάποελ Οφέρ Γιανάι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τη δουλειά (87-81) στο Game 4 των playoffs της Euroleague με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ και έκανε το 3-1 στη σειρά κλείνοντας θέση στο Final Four στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου), ωστόσο, ο Γουόλτερ Ταβάρες που δεν αγωνίζεται μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στο Game 1 έσπευσε να απαντήσει κάνοντας ένα αιχμηρό σχόλιο για τον πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας Οφέρ Γιανάι.

Ο λόγος ήταν το... πικάρισμα του «ισχυρού άνδρα» της Χάποελ μετά την ήττα στο Game 3, όπου σχολίασε την απόφαση των Ισπανών να κάνουν check out πριν τον αγώνα. «Το να κάνεις check out πριν από το παιχνίδι δεν είναι καλή ιδέα όταν παίζεις εναντίον της Χάποελ» είχε αναφέρει μετά τη νίκη της ομάδας του.

Ο σέντερ της Ρεάλ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», όπου αναφέρθηκε στον Οφέρ Γιανάι χωρίς να πει το όνομα του.

«Κασκόλ, ανάγνωση, παπαράτσι... Τώρα ντύσου ταξιδιωτικός πράκτορας και πήγαινε σπίτι σου» έγραψε ο σέντερ της «βασίλισσας» από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο Γουόλτερ Ταβάρες που θα ήθελε να είναι εκεί και να μάχεται με τους συμπαίκτες του, αλλά δεν μπόρεσε, καθώς ο τραυματισμός του στο γόνατο δεν του το επιτρέπει, ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από το σχόλιο του Οφέρ Γιανάι μετά τον τρίτο αγώνα. Και φρόντισε να το δείξει με το αιχμηρό σχόλιο του.