Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με το BasketNews!

Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο και ακολούθως έπαιξε στους Γουόριορς και τη θυγατρική των «Πολεμιστών» στη G-League, αναμένεται να ενταχθεί στους Blancos για το υπόλοιπο της σεζόν, ενισχύοντας τη φροντ λάιν ενόψει των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Δεδομένου ότι ο Γιούρτσεβεν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four της EuroLeague, θα τεθεί στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τους τραυματισμούς των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, αφήνοντας τον Ουσμάν Γκαρούμπα ως τον μοναδικό διαθέσιμο σέντερ στο ρόστερ της «Βασίλισσας». Σε εννέα συμμετοχές με τους Γουόριορς, ο Τούρκος ψηλός είχε μέσο όρο 3.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 12 λεπτά ανά αγώνα.