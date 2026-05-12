Ναν ενόψει Game 5: «Τι άλλο να ζητήσω!»
Αποστολή στη Βαλένθια: Ευτυχία Οικονομίδου
O Κέντρικ Ναν μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια (13/5, 22:00 LIVE από το Gazzetta), με τον Αμερικανό να αναφέρει πως οι πράσινοι έχουν κερδίσει ήδη δύο Game 5 τα τελευταία χρόνια, αλλά και πως το τριφύλλι παίζει καλύτερα εκτός έδρας.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:
«Στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να κερδίσουμε στο Game 5. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι και τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα αφήσουμε όλα εκεί.
Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα playoffs τα πηγαίνουμε καλά».
