Iσπανικό Μέσο γράφει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι στην πόρτα της εξόδου από την Μπαρτσελόνα και τον συνδέει με τον Παναθηναϊκό.

Φαίνεται πως δεν θα μακροημερεύσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ στη δεύτερη θητεία του.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Καταλανός head coach βρίσκεται στα πρόθυρα της αποχώρησης από την ομάδα λόγω της δυσαρέσκειάς του με τη διοίκηση των μπασκετικών δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Το κείμενο αναφέρει πως όλα δείχνουν ότι μετά την τρέχουσα σεζόν, θα ασκήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης (300.000 ευρώ) και δεν θα μείνει τα υπόλοιπα δύο χρόνια του συμβολαίου του στη Μπάρτσα.

Αρκετές ομάδες της EuroLeague τον έχουν στο ραντάρ τους, με την Dubai Basketball να βρίσκεται σε θέση ισχύος για να τον πάρει σε περίπτωση που αποχωρήσει από την Μπάρτσα. Το δημοσίευμα πάντως βάζει στο παιχνίδι και τον Παναθηναϊκό, γράφοντας πως οι πράσινοι και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον.

Nα τονιστεί πάντως πως ο μάνατζερ του Πασκουάλ την Παρασκευή απάντησε στις φήμες για το μέλλον του. «Είναι ντροπή!», έγραψε στο twitter.

