Μήτογλου: «Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος, πιστεύω πολύ στην ομάδα, είμαστε ο Παναθηναϊκός»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε εύκολα (99-75) της Μυκόνου στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της Stoiximan GBL, με τον Ντίνο Μήτογλου να σημειώνει 24 πόντους, να μαζεύει 4 ριμπάουντ, να μοιράζει 2 ασίστ και να κάνει 2 κλεψίματα αποτελώντας τον MVP της αναμέτρησης.

Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του που ήταν η πρώτη μετά την ήττα και τον αποκλεισμό στη Euroleague στο Game 5 με τη Βαλένθια.

«Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος μας. Έχουμε απογοήτευση για την προσπάθεια του προέδρου και του κόσμου. Όμως, πιστεύω πολύ στην ομάδα, υπάρχει ένας στόχος μπροστά μας. Αυτή η ομάδα θα βγει δυνατότερη από τις δυσκολίες. Είμαστε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κάναμε ένα παιχνίδι, παίξαμε όλοι και έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Ντίνος Μήτογλου.

«Eίναι δύσκολο να προχωρήσουμε αλλά είναι η δουλειά μας. Οι κακές μέρες είναι πιο πολλές από τις καλές. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Έχουμε έμπειρους παίκτες. Χαίρομαι που δείξαμε σοβαρότητα με τη Μύκονο. Έχουμε έναν άλλον μεγάλο στόχο μπροστά μας. Θα κάνουμε τα πάντα για το να τον πετύχουμε, τέλος» επισήμανε ο πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Και κατέληξε: «Σήμερα άνοιξε το rotation, ο κόουτς διαχειρίστηκε τους παίκτες, γιατί υπήρχε κούραση. Έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή. Προσωπικά, νιώθω καλά και δουλεύω καλά. Προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο. Θέλω να βοηθάω για να κερδίζουμε. Το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα. Ξεκουραζόμαστε τώρα για το ματς της Κυριακής, θα είναι και η Μύκονος πιο προετοιμασμένη τώρα. Έχουμε ταξίδι αύριο».