Παπαπέτρου για Άταμαν: «Όταν είχε κάνει την δήλωση ότι θα φύγει, την έκανε από αυτοπεποίθηση πως θα τα καταφέρει»
Ο Έργκιν Άταμαν είχε δηλώσει προ μηνών πως εάν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει την EuroLeague ή το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσει από την ομάδα, δήλωση που ήρθε στην επιφάνεια μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Έτσι, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος γνωρίζει καλά τον έμπειρο κόουτς, έδωσε την δική του οπτική στο Gazz Floor by Novibet.
«Οι δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη σεζόν ο κόουτς Άταμαν δείχνουν και τον χαρακτήρα του. Πως αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα αποχωρεί. Είναι μια αντίστοιχη δήλωση με αυτή που είχε κάνει στη σειρά με την Μακάμπι, όταν είχαμε χάσει το πρώτο ματς, πως δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four, εγώ αποχωρώ.
Μετά από το παιχνίδι με τη Βαλένθια, όταν κάποιος ρεπόρτερ του θύμισε αυτές τις δηλώσεις, σηκώθηκε κι έφυγε. Γιατί λοιπόν τις είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις; Έχει την αυτοπεποίθηση ότι «θα τα καταφέρω, θα τα κερδίσω όλα». Πιστεύει πολύ στον εαυτό σου. Όταν όμως το πράγμα δεν πηγαίνει έτσι κι έχεις κάνει τέτοιες δηλώσεις, είσαι απέναντι στα λόγια σου τα ίδια. Είσαι στον λάκο που έχεις σκάψει ο ίδιος», ήταν τα λόγια του Ιωάννη Παπαπέτρου.
Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου τον Έργκιν Άταμαν:
