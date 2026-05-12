Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Δύο από τους τρεις διαιτητές του Game 3 και στο Game 5
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
Η Εuroleague έκανε γνωστή την διαιτητιτή τριάδα που θα διευθύνει την πιο κρίσιμη αναμέτρηση της σεζόν για το τριφύλλι μέχρι την... επόμενη.
Πρόκειται για τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και τον Μίλαν Νέντοβιτς που θα κληθούν να χωρίσουν το.... καρπούζι στη μέση σε αυτή την μεγάλη αναμέτρηση.
