«Πονοκέφαλος» επικρατεί στις τάξεις της Βαλένθια αναφορικά με τη συμμετοχή του Μπράξτον Κι στο Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00) στη Roig Arena.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο πρόσωπο στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια (όπου η ομάδα του ηττήθηκε) για τη Liga ACB αδυνατώντας να συνεχίσει στο παιχνίδι, ενώ μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ αργότερα. Η Βαλένθια με τη σειρά της μέσω ενημέρωσης έκανε γνωστό πως ο Κι υπέστη κάταγμα στη μύτη με την κατάστασή του να επανεξετάζεται συνεχώς και να υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από τη συμμετοχή του στο ματς κόντρα στο τριφύλλι.

Ο Μπράξτον Κι φέτος στη EuroLeague μετράει 5.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, ωστόσο ενδιαφέρουν έχει η στατιστική του στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Το πιο πρόσφατο παιχνίδι, το Game 4 στο Telekom Center Athens, ήταν το καλύτερο του Κι στη σειρά όπου συγκέντρωσε 12 πόντους με 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με 14 βαθμούς στο PIR. Το Game 3 στην Αθήνα ήταν το χειρότερό του με 4 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ όπως και ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Ερχόμουν από ένα ματς που δεν ήμουν χαρούμενος με την εμφάνιση μου και ήθελα να έρθω και να παίξω πολύ καλύτερα. Προσπαθώ πάντα να βρω τρόπους να επηρεάσω το παιχνίδι. Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ σε game 5, έχω βρεθεί σε game 7 στο NBA, οπότε είμαι ενθουσιασμένος, επειδή και οι δύο ομάδες παίζουν σκληρά».

Στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν αρκετά αποδοτικός με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και κανένα λάθος σε 23:25 λεπτά συμμετοχής στο Game 1 και 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 28:11 λεπτά στο Game 2 δείχνοντας ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο παιχνίδι της ομάδας του με πολλούς τρόπους. Συνολικά ο Κι, στα πρώτα του Playoffs στη EuroLeague μετράει 9.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1 κλέψιμο έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τα νούμερά του.

Για τη σειρά με τον Παναθηναϊκό δήλωσε μετά το πέρας του Game 4 και την ισοφάριση της σειράς: «Ελπίζουμε η ιστορία να επαναληφθεί. Είναι πολύ καλή ομάδα και πρέπει να περιορίσουμε τα… όπλα τους, έχουν 4 ή 5 σε όλο το παιχνίδι. Θα χρειαστούν πολλά, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν νευρικοί στα ματς της Ισπανίας. Στα πρώτα παιχνίδια χάσαμε όλα τα καλά σουτ, ενώ στα επόμενα δύο τα βάλαμε. Έτσι είναι στο μπάσκετ, κάποιες φορές τα βάζεις, κάποιες όχι. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο βάρος. Είναι σπουδαία σειρά, η Ευρωλίγκα χρειάζεται μία σειρά σαν αυτή. Πιστεύω ότι όλοι τη βλέπουν. Πιστεύω ότι είναι ίδια και στις δύο ομάδες, επειδή αν χάσεις τελειώνει η σεζόν».