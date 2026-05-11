Η Βαλένθια ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της για την κατάσταση του Μπράξτον Κι μετά τον τραυματισμό του.

Η Βαλένθια μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αυριανή μάχη κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00), όπου στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των Playoffs oι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, η προετοιμασία των Ισπανών επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράξτον Κι στο πρόσωπο στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια για τη Liga ACB. Mέσω ανακοίνωσής της η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι ο παίκτης υπέστη κάταγμα στη μύτη και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Η ενημέρωση