Βαλένθια: Η ενημέρωση της ομάδας για τον Κι πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αυριανή μάχη κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00), όπου στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των Playoffs oι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
Ωστόσο, η προετοιμασία των Ισπανών επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράξτον Κι στο πρόσωπο στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια για τη Liga ACB. Mέσω ανακοίνωσής της η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι ο παίκτης υπέστη κάταγμα στη μύτη και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.
Η ενημέρωση
«Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση που διεξήχθη χθες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την εξέλιξή της».
Nuestro jugador, Braxton Key, sufre una fractura nasal tras el golpe recibido en el encuentro disputado ayer. Queda pendiente de evolución. pic.twitter.com/29hYgCNRXA— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 11, 2026
