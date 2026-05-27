Η Βαλένθια πέρασε από την έδρα της Σαραγόσα νικηφόρα (98-86) με τον Ζαν Μοντέρο και τους Ντε Λαρέα, Τέιλορ, Μπαντιό να πραγματοποιούν πολύ καλή εμφάνιση.

Με επιθετικό πλουραλισμό η Βαλένθια πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση και επικράτησε (98-86) εκτός έδρας της Σαραγόσα για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa. Με τον Ζαν Μοντέρο που είναι «κλεισμένος» από τους «ερυθρόλευκους» να ηγείται και τους Μπαντιό, Τέιλορ, Ντε Λαρέα και Πραντίγια να δίνουν λύσεις η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε σε όλη τη διάρκεια τον έλεγχο του αγώνα.

Η Σαραγόσα βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά πίσω στο σκορ (23-27 στο 10’ και 49-50 στο 20’). Παρότι ο Ολασένι προκάλεσε προβλήματα κοντά στο καλάθι (είχε 25 πόντους) στη Βαλένθια οι φιλοξενούμενοι διεύρυναν τη διαφορά (64-71 στο 30’) και έφτασαν στη νίκη.

Ο Ζαν Μοντέρο τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (5/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα), πήρε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ σε 26:38 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Πολύ καλός ήταν ο Κάμερον Τέιλορ με 18 πόντους, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα με 16 πόντους και ο Μπρανκού Μπαντιό με 11 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-27, 49-50, 64-71, 86-98.

ΣΑΡΑΓΟΣΑ (Γκαρσία): Ρόμπινσον 11 (1/2 τριπ.), Σπίσου 7 (1/4 τριπ.), Μπελ-Χέινς 8, Ράιτ-Φόρμαν 7 (1/5 τριπ.), Γιούστα 13 (1/4 τριπ.), Γκονζάλεθ, Φερνάντεθ 12 (2/3 τριπ.), Ολασένι 25 (7 ριμπ.), Ντούμπλιεβιτς 1, Ροντρίγκεθ 2.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 11 (1/8 τριπ.), Τέιλορ 18 (2/5 τριπ., 6 ριμπ., 4 ασίστ), Ρίβερς 8 (1/3 τριπ.), Πραντίγια 11 (7 ριμπ., 2 ασίστ), Ντε Λαρέα 16 (4/7 τριπ., 4 ριμπ., 2 ασίστ), Κι, Μοντέρο 13 (5/5 διπ., 1/4 τριπ., 4 ριμπ., 6 ασίστ), Μουρ 10 (2/4 τριπ.), Τόμπσον, Κοστέλο 7 (1/2 τριπ.), Σίμα 4.