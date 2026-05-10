Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Τζίμι Κλαρκ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ, ήρθε σε συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ, για την ανανέωση του συμβολαίου του και τον «έδεσε» για τα υπόλοιπα τρία χρόνια στο Ισραήλ.

Ο Κλαρκ τη σεζόν που πέρασε στη EuroLeague, είχε μ.ο 9.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση, τους προπονητές και όλο το επιτελείο που πίστεψαν σε μένα από την πρώτη μέρα που έφτασα στη Μακάμπι.

Αυτή η σεζόν με βοηθά να εξελιχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος, και είμαι ενθουσιασμένος και πεινασμένος να συνεχίσω να βελτιώνομαι τα επόμενα τρία χρόνια.

Το να παίζω μπροστά στους φιλάθλους της Μακάμπι είναι κάτι ξεχωριστό κάθε βράδυ. Η ενέργεια, το πάθος και η υποστήριξη σημαίνουν τα πάντα για μένα. Είμαι περήφανος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με τη Μακάμπι και ήδη ανυπομονώ για όσα μας περιμένουν στη συνέχεια».