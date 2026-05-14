Ξέσπασε ο Οφέρ Γιανάι μετά από τις συνθήκες στις οποίες διεξήχθη η αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ ΧαΕμέκ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε από την έδρα της Χάποελ ΧαΕμέκ με 98-88 για το ισραηλινό πρωτάθλημα, όμως η αναμέτρηση έγινε θέμα συζήτησης για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο από το αγωνιστικό κομμάτι.

Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με οκτώ διαθέσιμους παίκτες, ενώ oι γηπεδούχοι είχαν ενεργούς μόνο πέντε αθλητές σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, το παιχνίδι διεξήχθη κανονικά, με την πεντάδα των γηπεδούχων να βγάζει ολόκληρο το 40λεπτο χωρίς αλλαγή.

Η εικόνα της αναμέτρησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, να ξεσπά μέσω ανάρτησής του στο X για το γεγονός ότι ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό αυτές τις συνθήκες.

«Νέα μορφή μπάσκετ αλλά μόνο στη ισραηλινή λίγκα: 8 εναντίον 5.

Αυτή είναι μια ντροπιαστική στιγμή για τη διοίκηση της λίγκας και μια επικίνδυνη κατάσταση για τους παίκτες της Hapoel HaEmek.

Το να τους αναγκάζουν να παίξουν 40 λεπτά χωρίς αναπληρωματικούς από τον πάγκο είναι επικίνδυνο για την υγεία τους και καθιστά αδύνατη την δίκαιη άμυνα.

Είναι ντροπή που η Μακάμπι θα δεχτεί μια τόσο εύκολη, άδικη νίκη αντί να επιμείνει για μια πραγματική αθλητική μάχη».