Σε συζητήσεις με τον Τζίμι Κλαρκ βρίσκεται η Μακάμπι για την επέκταση συμβολαίου, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην «ομάδα του λαού».

Έπειτα από τον Τζέιλεν Χορντ που επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 στην «ομάδα του λαού» θέλουν να διατηρήσουν στο έμψυχο δυναμικό τους και τον Τζίμι Κλαρκ (25χρ., 1.90), γεγονός που φανερώνει την πρόθεση τους να εργαστούν άμεσα για τον σχεδιασμό του ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Η πλευρά του Κλαρκ και η διοίκηση της Μακάμπι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του δυναμικού γκαρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που προκύπτει από την καλή χρονιά του με τους Ισραηλινούς, η ομάδα του Όντεντ Κάτας προφανώς θέλει να κρατήσει τον παίκτη και πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα και να τον αναβαθμίσει μισθολογικά αυξάνοντας σημαντικά τις αποδοχές του.

Πριν από περίπου δυο εβδομάδες, αναφέρθηκε ότι οι εκπρόσωποι του Τζίμι Κλαρκ επικοινώνησαν με τη Μακάμπι σχετικά με το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσής του για να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα της Euroleague, λόγω του γεγονότος ότι έχει μόνο ρήτρα αποχώρησης για το NBA, αλλά η Μακάμπι δεν έχει ακόμη απαντήσει επί του θέματος.

Εκτός από το ενδιαφέρον που υπάρχει από ευρωπαϊκούς συλλόγους, ο Κλαρκ έχει απασχολήσει και ομάδες του NBA που θέλουν να τον εντυπωσιάσουν στο Summer League, με συνομιλίες να διεξάγονται αυτή τη στιγμή μεταξύ των εκπροσώπων του και αρκετών ομάδων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο 25χρονος Τζίμι Κλαρκ, ο οποίος αποκτήθηκε την προηγούμενη σεζόν από την Χερζλίγια, είχε μέσο όρο 9.5 πόντους και 4.3 ασίστ σε 19.7 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague.