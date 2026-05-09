Ο Στέφανος Δέδας, άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Τελ Αβίβ μετά τα playoffs της Euroleague βρήκε να μένει μέσα μια οικογένεια.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Στέφανο Δέδα μετά την επιστροφή της Χάποελ στο Τελ Αβίβ, έπειτα από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της στα playoffs της Euroleague. Ο Έλληνας τεχνικός και άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας επέστρεψε με την αποστολή έπειτα από δυο μήνες απουσίας στο Τελ Αβίβ και το σπίτι που διέμενε.

Μπαίνοντας όμως την Παρασκευή (8/5) στο διαμέρισμά του σύμφωνα με το δημοσίευμα της sport5.co.il ανακάλυψε με κατάπληξη ότι μια ολόκληρη οικογένεια ζει στον χώρο, στο διαμέρισμα που του ανήκε και στο οποίο έμενε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν!

Όπως ήταν λογικό ο Στέφανος Δέδας «πάγωσε», καθώς ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί και λίγο αργότερα ανακάλυψε ότι υπήρχαν άτομα στην ομάδα που πίεσαν να υπενοικιαστούν τα διαμερίσματα των μελών του συλλόγου (παικτών και προσωπικού) που είχαν μείνει κενά στο Ισραήλ, χωρίς όμως να τους ενημερώσουν!

Από τύχη καθαρά, μόνο το διαμέρισμα του Στέφανου Δέδα είχε όντως νοικιαστεί. Ορισμένα από τα διαμερίσματα των παικτών προσφέρθηκαν επίσης προς ενοικίαση, αλλά δεν νοικιάστηκαν, γεγονός που απέτρεψε παρόμοια περιστατικά που μπορεί να προκαλούσαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις.

Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος είχε αναλάβει τα «ηνία» της Χάποελ πριν από τον Δημήτρη Ιτούδη, προς το παρόν διαμένει σε ξενοδοχείο στον παραλιακό δρόμο του Τελ Αβίβ.

Σίγουρα όμως η έκπληξη αυτή που τον περίμενε μπαίνοντας στο σπίτι του όπου βρήκε μια ολόκληρη οικογένεια να διαμένει εκεί, θα είναι κάτι που θα το θυμάται για πολύ καιρό... Διότι, κανείς δεν τον ενημέρωσε για κάτι τέτοιο.

