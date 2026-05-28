Για τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη Χάποελ Τελ Αβίβ μίλησε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Γιώργος Χήνας στο ισραηλινό «Sport5.co.il» αναλύοντας το μέλλον του συλλόγου, αλλά και το θέμα της συνεργασίας με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Έλληνας παράγοντας εξήγησε πως το πρότζεκτ έχει χτιστεί πάνω στον προπονητή κάτι που δεν θα αλλάξει καθόλου, ούτε στη συνέχεια, καθώς απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της διοίκησης.

«Αυτός είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο έχει χτιστεί το πρότζεκτ της ομάδας, επομένως δεν υπάρχει κάτι προς συζήτηση» σχολίασε ο Γιώργος Χήνας και με αυτό τον τρόπο ξεκαθαρίζει πως ο Δημήτρης Ιτούδης θα διαχειριστεί την μεγάλη επένδυση που θα κάνει τη νέα σεζόν η διοίκηση του Οφέρ Γιανάι.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της Χάποελ μίλησε και για τον Βασίλιε Μίτσιτς, τονίζοντας πως ο Σέρβος γκαρντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον σύλλογο, καθώς έχει τριετές συμβόλαιο. Η Χάποελ εμπιστεύεται απόλυτα τον παίκτη που έχει ταλαιπωρεί και από ορισμένους τραυματισμούς από την αρχή της σεζόν.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Γιώργος Χήνας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους Ζαν Μοντέρο και Μάριο Χεζόνια, ενώ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για τον Τρέι Λάιλς. «Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ναι, αλλά τον θέλουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί» συμπλήρωσε ο Γιώργος Χήνας, με τους Ισραηλινούς να είναι διατεθειμένοι να του δώσουν ένα μεγάλο συμβόλαιο, αν και η προτεραιότητα του είναι η επιστροφή στο ΝΒΑ.