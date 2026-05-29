Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-115: Ο Μαντάρ σταμάτησε στους 41 πόντους
Την καλύτερη εμφάνιση της ζωής του έκανε ο Γιαμ Μαντάρ οδηγώντας την Χάποελ Τελ Αβίβ στη νίκη (115-97) επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο γκαρντ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη που μετράει αντίστροφα για το... κολέγιο σημείωσε 41 πόντους, με 9/10 τρίποντα, ενώ πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.
Ο Μαντάρ που ετοιμάζεται να φύγει για το κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε μια νίκη της Χάποελ που δεν είχε βαθμολογική σημασία δεδομένου ότι ήταν ο τελευταίος αγώνας της regular season στο Ισραήλ και δεν άλλαζε τη βαθμολογία.
Η Μακάμπι παρά την ήττα είναι στην κορυφή με απολογισμό 24-2, ενώ η Χάποελ ακολουθεί με 22-3. Ο Μαντάρ ήταν συγκλονιστικός και μετά την πρώτη περίοδο (27-26 στο 10’) καθοδήγησε τη Χάποελ που άνοιξε τη διαφορά (47-56 στο 20’ και 70-87 στο 30’) φτάνοντας στη νίκη.
Πολύ σημαντική βοήθεια πρόσφεραν ο Κρις Τζόουνς με 21 πόντους και 8 ασίστ, ο Τζόναθαν Μότλεϊ είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Βασίλιε Μίτσιτς τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ασίστ. Ο Γιαμ Μαντάρ είναι έτοιμος για να πάει στο κολέγιο της Λουιζιάνα, όπου αναμένεται να εισπράξει 5 εκατομμύρια δολάρια.
Από την Μακάμπι ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ οι Ντιμπαρτολομέο και Εφιαναγί σημείωσαν από 12 πόντους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-26, 47-56, 70-87, 97-115.
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Σόρκιν 16 (8 ριμπ., 2 ασίστ), Ντιμπαρτολομέο 12 (1 ριμπ.), Εφιαναγί 12 (2 ριμπ., 2 ασίστ), Χόαρντ 11 (8 ριμπ.), Γουόκερ 11 (5 ασίστ), Σάντος 11 (4 ριμπ.), Λούντμπεργκ 10 (3 ασίστ), Ρέιμαν 8, Μπλατ 6 (4 ριμπ., 3 ασίστ).
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μαντάρ 41 (9/10 τριπ., 3 ριμπ., 5 ασίστ), Τζόουνς 21 (5 ριμπ., 8 ασίστ), Μότλεϊ 20 (11 ριμπ., 2 ασίστ), Μίτσιτς 16 (2 ριμπ., 10 ασίστ), Κουκ 5 (3 ριμπ., 1 ασίστ), Μπλέιζερ 4 (6 ριμπ., 3 ασίστ), Οντιάσε 4 (6 ριμπ., 1 ασίστ), Παλατίν 3, Σεγκέβ 1.
