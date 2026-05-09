Οπαδοί της Ζάλγκιρις έβλεπαν το φινάλε του Παναθηναϊκός - Βαλένθια μέσα στη βροχή
Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε από τη Φενέμπαχτσε στην παράταση με (90-94) και έμεινε εκτός play-offs, ωστόσο οι οπαδοί των Λιθουανών, παρακολούθησαν τα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκός - Βαλένθια, κάτω από τη βροχή.
Συγκεκριμένα μερίδα οπαδών της Ζάλγκιρις έβλεπαν τον αγώνα κόντρα στη Φενέρ σε γιγαντοοθόνη και στη συνέχεια, παρά την ήττα της ομάδας τους παρακολούθησαν και το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το Basket News:
Basketball culture in Kaunas: even after the playoff exit and despite the rain, fans were watching Game 4 of Panathinaikos vs. Valencia 🏀🇱🇹 pic.twitter.com/SvA4LY9sRj— BasketNews (@BasketNews_com) May 8, 2026
