Οπαδοί της Ζάλγκιρις έβλεπαν το φινάλε του Παναθηναϊκός - Βαλένθια μέσα στη βροχή

Οπαδοί της Ζάλγκιρις παρακολούθησαν τα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκός - Βαλένθια κάτω από βροχή, παρά την ήττα της ομάδας τους από τη Φενέρμπαχτσε.

Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε από τη Φενέμπαχτσε στην παράταση με (90-94) και έμεινε εκτός play-offs, ωστόσο οι οπαδοί των Λιθουανών, παρακολούθησαν τα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκός - Βαλένθια, κάτω από τη βροχή.

Συγκεκριμένα μερίδα οπαδών της Ζάλγκιρις έβλεπαν τον αγώνα κόντρα στη Φενέρ σε γιγαντοοθόνη και στη συνέχεια, παρά την ήττα της ομάδας τους παρακολούθησαν και το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

