Φενέρμπαχτσε: Πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας

Φενέρμπαχτσε: Πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας

Φενέρμπαχτσε: Πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκρισή τους στο Final Four της Αθήνας, κάνοντας μούσκεμα τον Σάρούνας Γιασικεβίτσιους στα αποδυτήρια.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με (90-94) στο Κάουνας στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, με τους παίκτες της τούρκικης ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα στα αποδυτήρια και να μπουγελώνουν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της αναμέτρησης τόσο οι παίκτες όσο και το σταφ ήταν ενθουσιασμένοι για την πρόκρισή τους στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και πανηγύρισαν έξαλλα, κάνοντας μάλιστα και μπουγέλο στον Σάρας.

Θυμίζουμε η Φενέρμπαχτσε θα παίξει στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου με τον Ολυμπιακό, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός - Φενέρ: Όλα όσα είδαμε φέτος στα μεταξύ τους παιχνίδια
image

Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς:

 
@Photo credits: x_fenerbache
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     