Φενέρμπαχτσε: Πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με (90-94) στο Κάουνας στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, με τους παίκτες της τούρκικης ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα στα αποδυτήρια και να μπουγελώνουν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της αναμέτρησης τόσο οι παίκτες όσο και το σταφ ήταν ενθουσιασμένοι για την πρόκρισή τους στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και πανηγύρισαν έξαλλα, κάνοντας μάλιστα και μπουγέλο στον Σάρας.
Θυμίζουμε η Φενέρμπαχτσε θα παίξει στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου με τον Ολυμπιακό, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.
Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς:
Geleneksel Final Four Kutlaması ✅#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/8TFFS9TEH9— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 8, 2026
