Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με (90-94) στο Κάουνας στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, με τους παίκτες της τούρκικης ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα στα αποδυτήρια και να μπουγελώνουν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Θυμίζουμε η Φενέρμπαχτσε θα παίξει στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου με τον Ολυμπιακό, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.