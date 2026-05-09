Αρχίζει τα «μπαμ» ο ΠΑΟΚ: Κλείνει τον αρχισκόρερ, Μάρκους Φόστερ!

Κοντά στην απόκτηση του Μάρκους Φόστερ φαίνεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basketnews».

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αρχίσει το «χτίσιμο» του ρόστερ του την επόμενη χρονιά και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία μεγάλη συμφωνία με τον Μάρκους Φόστερ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το «basket news» ο Φόστερ αναμένεται να ενταχθεί στο σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι, με κλειστό διετές συμβόλαιο, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης προς την υλοποίηση των στόχων της, την επόμενη χρονιά.

Ο Μάρκους Φόστερ είναι γνώριμος στο ελληνική κοινό, από το πέρασμά του στον Παναθηναϊκό (2020-21) και στον Προμηθέα (2022).

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βοηθώντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προς την κορυφή του EuroCup, ενώ φέτος προέρχεται από την Ιαπωνία, έχοντας μ.ο 15.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ ανά αγώνα, με την Άλβαρκ Τόκιο.