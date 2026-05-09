Σύζυγος Ναν: «Οι διαιτητές ξέχασαν την πορτοκαλί μπλούζα»

Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου μεταξύ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια έκανε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα ανέβασε ένα βίντεο που φαίνεται το σκορ 46-48 και έγραψε: «Οι διαιτητές ξέχασαν την πορτοκαλί μπλούζα».