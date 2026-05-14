Για χρόνια ο Ολυμπιακός έβλεπε τα Final Four που διοργανώνονταν στην Ελλάδα… από μακριά, όμως τώρα το Final Four του 2026 στην Αθήνα θα είναι το πρώτο της ιστορίας τους επί ελληνικού εδάφους, με τον κόσμο τους να επιστρέφει στο γήπεδο.

Η πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας δεν σηματοδοτεί μόνο την πέμπτη διαδοχική παρουσία του στην τελική φάση της EuroLeague και τη 15η συνολικά στην ιστορία του. Κουβαλά παράλληλα και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης επί ελληνικού εδάφους.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ με back-to-back τίτλους και συμμετοχές σε Final Four, όμως ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί σε Final Four που να διεξάγεται στην Ελλάδα και αυτό από μόνο του κάνει τη φετινή διοργάνωση στο Telekom Center Athens ξεχωριστή.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά το μεγαλύτερο μπασκετικό event της Ευρώπης, 19 χρόνια μετά το τελευταίο Final Four στη χώρα, και ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί και αυτή τη φορά ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τροπαίου.

Οι τρεις ελληνικές διοργανώσεις χωρίς τον Ολυμπιακό

Η ιστορία μέχρι στιγμής έχει παίξει περίεργα παιχνίδια για τους Πειραιώτες. Κάθε φορά που η Ελλάδα φιλοξενούσε το Final Four της EuroLeague, ο Ολυμπιακός έλειπε από το κάδρο.

Η αρχή έγινε το 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το πρώτο Final Four που φιλοξενήθηκε ποτέ στη χώρα μας έγινε μάλιστα στο «σπίτι» του Ολυμπιακού, όμως οι «ερυθρόλευκοι» δεν συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, που αποκλείστηκε δραματικά από την Τρεβίζο, ενώ το τρόπαιο κατέληξε στη Λιμόζ.

Επτά χρόνια αργότερα, το 2000, η Θεσσαλονίκη και το «Παλατάκι» φιλοξένησαν το δεύτερο ελληνικό Final Four. Εκεί ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον τελικό και κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας του με τον Ολυμπιακό ξανά απών.

Έπειτα ήρθε το 2007 στο ΟΑΚΑ (T-Center). Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπροστά στο κοινό του, λύγισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό και σήκωσε το τέταρτο αστέρι του μέσα σε μία από τις πιο... καυτές ατμόσφαιρες που έχει δει ποτέ η διοργάνωση με τον Ολυμπιακό να μην είναι ούτε τότε εκεί.

Γι’ αυτό και η φετινή παρουσία αποκτά διαφορετική βαρύτητα. Για πρώτη φορά οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν Final Four στην Ελλάδα και μάλιστα στο γήπεδο του «αιώνιου» αντιπάλου τους. Σε ένα Telekom Center που έχει συνδεθεί ιστορικά με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει τώρα να γράψει τη δική του ιστορία.

Η επιστροφή του κόσμου του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο το φετινό Final Four είναι η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μια εικόνα που για τα ελληνικά δεδομένα είναι εντελώς ασυνήθιστη.

Οι φίλοι των Πειραιωτών αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο «T-Center», έχοντας ήδη εξασφαλίσει χιλιάδες εισιτήρια, ενώ ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια εκτιμάται πως θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ερυθρόλευκη παρουσία στις εξέδρες. Όμως, η τελευταία φορά που οργανωμένη παρουσία φίλων του Ολυμπιακού καταγράφηκε στο ΟΑΚΑ ήταν σχεδόν δύο δεκαετίες πριν.

Συγκεκριμένα, πρέπει να γυρίσει κανείς πίσω στο 2007 και στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τότε είχε επιτραπεί μετακίνηση φιλάθλων μόνο για εκείνο το παιχνίδι, με οπαδούς και των δύο ομάδων να συνυπάρχουν στις εξέδρες.

Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 89-76, ολοκληρώνοντας μία ιστορική χρονιά που συνδυάστηκε με Triple Crown, αφού είχε ήδη κατακτήσει την EuroLeague στο ίδιο γήπεδο λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Από τότε μέχρι σήμερα, η εικόνα φιλοξενούμενων οπαδών σε ντέρμπι «αιωνίων» αποτελεί σχεδόν απαγορευμένη συνθήκη στο ελληνικό μπάσκετ. Γι’ αυτό και το γεγονός πως φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν ξανά στο T-Center για Final Four ευρωπαϊκής διοργάνωσης αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό.