Το μήνυμα στήριξης του ατζέντη του Σορτς: «Ως ο άνθρωπος στην “αρένα”, εσύ είσαι που μετράς»
Η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 81-64, με τον ατζέντη του Τι Τζέι Σορτς να στέλνει μήνυμα στον παίκτη του.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Σπανός θέλησε να τονώσει το ηθικό του παίκτη των «πρασίνων», γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:
«Πικρό αποτέλεσμα της ομάδας για τη σεζόν στη EuroLeague, ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα, την ηθική και τον χαρακτήρα που δείχνεις ως άτομο όλη τη σεζόν. Ως ο άνθρωπος στην “αρένα”, εσύ είσαι που μετράς και σε υποστηρίζουμε για τον απίστευτο παίκτη και άνθρωπο που έχεις αποδείξει ξανά και ξανά ότι είσαι ο Τι Τζέι Σορτς».
